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Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал Украину гнилым кораблем, который надо утопить

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Efrem Lukatsky/AP

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что повсеместная коррупция на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Он считает, что Европе следует понять, что Украина является гнилым кораблем, с которым лучше поступить следующим образом — «спустить его на воду и утопить».

Риттер заявил, что в текущий момент Евросоюз пытается найти способ разрешить ситуацию с украинским зерном и удовлетворить интересы обеих сторон. Он считает, что данное действие невозможно, поскольку украинской коррупции нет конца и края.

Ранее министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула заявил, что у Праги нет причин вводить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. 

До этого в Еврокомиссии обратились к ПольшеВенгрииБолгарии и Словакии с просьбой отменить запрет на импорт зерна с Украины. Для поддержки фермеров в случае отмены запрета был выделен пакет по поддержке на сумму €100 млн.

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