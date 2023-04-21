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Зеленский подписал закон об экзамене на знание украинского языка для получения гражданства

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Global Look Press

В Верховной раде информировали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предписывающий для получения гражданства страны сдать экзамен на знание украинского языка, истории и конституции. Об этом говорится на сайте парламента.

Согласно новому закону, желающие получить украинское гражданство также должны будут представить подтверждающие сдачу экзаменов документы в соответствующие госорганы.

При этом экзамен можно сдать уже после получения гражданства, в течение двух лет. В противном случае, человек будет его лишен.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что правительство рассмотрит предложение по упрощению процедур получения гражданства России. Премьер в четверг встретился с депутатами Госдумы, которые предложили рассмотреть возможность уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины. Кроме того, речь также шла о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для ученых, бизнесменов и инвесторов.

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