В пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО пройдет в Осло 31 мая — 1 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Осло (Норвегия) 31 мая — 1 июня под председательством генсека Йенса Столтенберга», — говорится в заявлении альянса.

Ранее стало известно, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг собирается провести официальную встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе. Как отмечается, переговоры сторон должны пройти 25 апреля в штаб-квартире блока.

До этого Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса договорились об активизации поддержки оборонных потенциалов Молдавии и Грузии.

По его словам, министры обороны стран НАТО договорились усиленно работать в сфере военно-промышленного комплекса. Они приняли решение об охране своей подводной инфраструктуры из-за диверсий на «Северных потоках».