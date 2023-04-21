Захарова ответила на слова министра обороны ФРГ об операциях ВСУ на территории РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что ограниченные удары военных Украины по российской территории якобы являются приемлемой тактикой. В своем Telegram-канале она отметила, что в особенности немецкому министру не стоит забывать свои слова.

«Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России приемлемой тактикой. Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае, я напомню. Кстати, Минобороны Германии так до сих пор и не узнало, кто совершил теракт в отношении СП1/2 [газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»]?» — написала Захарова.

Представитель МИД России задалась вопросом о том, может ли диверсия в отношении «Северных потоков» быть «приемлемой тактикой ограниченных ударов» по уничтожению важного для Германии проекта. Она также подчеркнула, что ей «хотелось бы ясности» по ситуации вокруг газопроводов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что гражданам Германии, желающим напасть на Россию, нужно готовиться к параду в Берлине.