МИД РФ: НАТО обещает принять Украину, чтобы мотивировать выполнить антироссийскую задачу

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что НАТО обещает принять Украину в свой состав, чтобы мотивировать ее выполнить задачу альянса «победить» Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова утверждает, что «Североатлантический альянс ставит себе цель «победить» РФ на территории Украины, а чтобы мотивировать Киев НАТО обещает, что после окончания конфликта страну примут в организацию».

«Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — заявила Захарова.

По ее мнению, визит Столтенберга в Киев является попыткой «реанимировать дискуссии о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс».

Ранее Столтенберг после визита в Киев заявил, что все союзники по альянсу солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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