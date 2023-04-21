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Захарова: власти стран Северной Европы стоят за провокациями СМИ в отношении России

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ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/Youtube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти и спецслужбы Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции ответственны за провокационные материалы СМИ этих государств в отношении России. Ее комментарий размещен на сайте министерства.

«19 апреля телекомпаниями Дании (DR), Норвегии (NRK), Финляндии (Yle) и Швеции (SVT) был показан первый сюжет в рамках псевдопроекта скандинавских журналистов «Война в тени». По сути это скоординированный фейковый вброс о якобы проводимой Россией на протяжении многих лет «подрывной деятельности» в странах Северной Европы», — сказала Захарова.

По ее словам, «очевидно», что за провокации несут ответственность власти этих государств, так как перечисленные телекомпании финансируются ими, а также спецслужбы данных стран и «заокеанских кураторов».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявлял, что журналисты из Франции прибыли в Гуляйполе в Запорожской области, «с большой долей вероятности», для подготовки провокации об ударах Вооруженных сил РФ по гражданской инфраструктуре.

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