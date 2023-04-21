Диписточник: Россия ответит ФРГ на массовую высылку дипломатов

Дипломатический источник заявил ТАСС, что опровержение Германией массовой высылки дипломатов РФ было неправдой и соответствующее решение уже приняли, на что российская сторона ответит соответственно.

«Пример вранья официального Берлина. По какой причине официальные лица ФРГ наврали о высылке российских дипломатов, неизвестно. Такое решение принято и будет реализовано», — сказал дипломат.

По его словам, Россия «соответственно» ответит на данный шаг.

Ранее РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в Министерстве иностранных дел РФ сообщали, что Германия инициировала новое сокращение российского дипломатического присутствия в стране.

До этого издание Focus сообщало, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине. Однако позднее представитель МИД Германии Андреа Зассе не подтвердила сообщения о якобы готовящейся высылке.