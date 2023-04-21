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МИД РФ: для России очевидна потребность наращивать тактический ракетный потенциал

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Машков заявил, что для России очевидна потребовать наращивать тактический ракетный потенциал и заблаговременно накапливать запасы ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы безопасности, в том числе в Калининграде. Об этом он рассказал в интервью изданию «Международная жизнь».

По его мнению, в существующих условиях «большее внимание требуется уделить ракетам средней и большей дальности, которые начинают приобретать стратегическое измерение».

Дипломат подчеркнул, что после развала ДРСМД были сняты все ограничения. В связи с этим возникает вопрос, насколько российская сторона за 30 лет участия в договоре отстала от других обладателей подобного типа оружия, а также что необходимо сделать, чтобы устранить существующий дисбаланс.

Машков считает, что существует потребность в наращивании российской стороной тактического ракетного потенциала, а также дальнейшего повышения эффективности его применения и накапливание запасов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США в настоящее время не обсуждается. 

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