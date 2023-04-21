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Посол Машков: России нужно быть готовой к любым сценариям после истечения ДСНВ в 2026 году

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Denis Balibouse/Pool/AP

Посол по особым поручениям МИД России, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков заявил, что после истечения срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нужно быть готовыми к любым сценариям и возможно возникновение «вакуума» в области поддержания стратегической стабильности. Об этом сообщает «Международная жизнь», передает РИА Новости.

«Не исключено образование после завершения действия ДСНВ-3 в феврале 2026 года «вакуума» в области международно-правовых инструментов поддержания стратстабильности на длительный период. В таких условиях Россия должна быть готова к любым сценариям», — сказал дипломат.

По его словам, важно сохранить существующие ракетные средства и проработать идею наращивания СНВ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону необходимо пересмотреть проводимую ими враждебную политику для возобновления функционирования Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Президент России Владимир Путин 21 февраля текущего года в послании Федеральному собранию сообщал, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из договора. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон.

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