В парламенте Чехии одобрили обязательное повышение трат на обороны до 2% ВВП

Нижняя палата парламента Чехии приняла законопроект, предусматривающий введение обязательного требования по повышению расходов на оборону, передает Reuters. По информации агентства, парламентарии одобрили подъем трат до 2% ВВП начиная с 2024 года.

Как отмечается, в законопроекте предполагается увеличение государственного бюджета Чехии на 21,5 млрд крон (почти $1 млрд) для доведения оборонных расходов до необходимого уровня. В то же время в бюджет на 2023 год, правительство государство, заложило траты на оборону лишь в размере 1,52% ВВП.

«Дополнительные расходы на оборону могут осложнить усилия правоцентристского правительства по сокращению дефицита бюджета на 70 млрд крон в 2024 году с 295 млрд крон, запланированных на этот год», — подчеркивается в тексте.

Ранее сообщалось, что реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200», которые входят в правящую коалицию Эстонии, утвердили договор, предусматривающий увеличение расходов на оборону до 3% ВВП.