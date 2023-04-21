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Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном, передает «Интерфакс».

«Я готов сегодня же подписать отправленную нами в Азербайджан бумагу (проект мирного соглашения)», — сказал он.

Однако, обратил внимание премьер, Азербайджан не принимает этот документ.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван готов к размещению на территории страны миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Премьер-министр Армении также говорил, что Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана, если Баку признает Армению в границах Армянской ССР, а также что Армения готова к зеркальному отводу своих войск от границы 1991 года.

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