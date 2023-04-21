Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дипломат ЕС: Брюссель признает только план Зеленского по мирному урегулированию

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Высокопоставленный европейский дипломат заявил журналистам, что ЕС поддерживает план президента Украины Владимира Зеленского по мирному урегулированию и только украинцы могут решать, как взаимодействовать с Россией, несмотря на разные мирные инициативы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем мирный план президента Зеленского, все его пункты, обсуждаем его продвижение на международной арене. Что касается других инициатив, то только украинцы могут решать, когда и где начинать взаимодействовать с Россией по любой инициативе», — сказал он.

Также, по словам дипломата, инициатива Бразилии по прекращению огня «несвоевременна и политически мотивирована», так как ее выдвигают в преддверии «вероятного контрнаступления украинских вооруженных сил».

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал «абсолютно нормальным», если украинская армия будет проводить боевые операции на территории России. По мнению министра, это допустимо, чтобы отрезать пути снабжения войск РФ, однако в результате таких действий не должны пострадать мирные жители. Писториус также подчеркнул, что в поставках оружия существуют «красные линии», а если Украина будет просить запрещенные боеприпасы, ей следует отказать.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях