Кулеба попросил Борреля быстрее решить вопрос по закупке боеприпасов для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор со своим европейским коллегой Жозепом Боррелем. По его словам, в ходе диалога стороны обсудили проблемы Евросоюза с закупками боеприпасов для Киева.

«Я обратился к главе европейской дипломатии с просьбой помочь как можно скорее завершить обсуждение второго транша совместных закупок на сумму $1 млрд для обеспечения безопасности в Европе», — написал Кулеба в Twitter.

Как указал глава МИД Украины, во время беседы он поблагодарил Борреля за всю военную помощь, которую оказал Евросоюз Киеву. Он также добавил, что обратил внимание на последний транш в $1 млрд на неотложные нужды украинской стороны в снарядах.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз уже подготовил 16 тыс. военных ВСУ и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты. По его словам, соответствующую информацию о вкладе европейской стороны он передал участникам контактной группы по обороне Украины.