Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кулеба попросил Борреля быстрее решить вопрос по закупке боеприпасов для Украины

close
100%
Murad Sezer/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор со своим европейским коллегой Жозепом Боррелем. По его словам, в ходе диалога стороны обсудили проблемы Евросоюза с закупками боеприпасов для Киева.

«Я обратился к главе европейской дипломатии с просьбой помочь как можно скорее завершить обсуждение второго транша совместных закупок на сумму $1 млрд для обеспечения безопасности в Европе», — написал Кулеба в Twitter.

Как указал глава МИД Украины, во время беседы он поблагодарил Борреля за всю военную помощь, которую оказал Евросоюз Киеву. Он также добавил, что обратил внимание на последний транш в $1 млрд на неотложные нужды украинской стороны в снарядах.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз уже подготовил 16 тыс. военных ВСУ и передал Киеву 600 млн различных боеприпасов, включая ракеты. По его словам, соответствующую информацию о вкладе европейской стороны он передал участникам контактной группы по обороне Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях