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ТАСС: страны G7 пока не обсуждали полный запрет на экспорт товаров в РФ 

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Shutterstock

Страны Группы семи (G7) пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в Россию из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Я был там, и я могу сказать, что не было дискуссии по полному запрету на экспорт. Это идея, которая гуляет вокруг какое-то время, но не обсуждалась на министерской встрече G7 в Японии», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что США и страны – союзники Соединенных Штатов рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию.

Отмечается, что представители стран – членов «большой семерки» обсуждают эту идею перед саммитом G7, который должен состояться в Японии в мае. Предполагается, что запрет могут ввести все государства Евросоюза, если их удастся вовлечь в эту идею. По данным источников, она еще находится в стадии обсуждения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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