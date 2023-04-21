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Медведев ответил на слова министра обороны ФРГ об операциях Киева

Медведев призвал желающих напасть на Россию немцев готовиться к параду в Берлине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что гражданам Германии, желающим напасть на Россию, нужно готовиться к параду в Берлине. Таким образом он прокомментировал слова главы министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что ограниченные удары Украины по территории России «нормальны». Слова зампреда Совбеза приводит РИА Новости.

«Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине», — указал Медведев.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ограниченные удары Украины по территории России являются приемлемой тактикой Киева. По его мнению, это «абсолютно нормально», что «атакуемая сторона входит на вражескую территорию, например, чтобы перерезать пути снабжения». Писториус также подчеркнул, что украинская армия может проводить боевые операции на территории России, если из-за этого не пострадают мирные жители.

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