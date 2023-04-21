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Лидер оппозиции Южной Кореи: передача оружия Киеву будет иметь невообразимые последствия

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Depositphotos

Власти Южной Кореи не должны соглашаться на отправку какого-либо оружия Украине, заявил глава ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен, передает Yonhap. По его словам, нужно принять законопроект, который не позволит сделать это Сеулу в обход парламента.

«На саммите Южной Кореи и США не должно быть никаких договоренностей о поставках оружия на Украину. Если такие поставки действительно начнутся, негативные последствия и их влияние будут за гранью вообразимого», — отметил Ли Чжэ Мен.

Как указал глава Демпартии «Тобуро», от этого могут пострадать компании Южной Кореи, которые работают в России, которых около 150. Он также добавил, что это может откатить отношения Москвы и Сеула, и усилить взаимодействие РФ с Северной Кореей.

«Военное сближение Северной Кореи и России еще больше усугубит кризис на Корейском полуострове и создаст угрозу нашей безопасности <…> Как страна, которая экспортирует смерть в места боевых действий, может просить о мире на Корейском полуострове у международного сообщества?» — подчеркнул Ли Чжэ Мен.

Ранее СМИ сообщили, что Южная Корея не передает оружие Украине ради стабильных отношений с Россией.

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