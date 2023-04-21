Экономист объяснил, кто больше всех пострадает от запрета странами G7 экспорта в Россию

От введения странами «Большой семерки» (G7) полного запрета на экспорт товаров в Россию пострадают, в первую очередь, те страны, которые его наложат, в том числе государства Евросоюза. Об этом в интервью ФАН заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он напомнил, что ЕС уже столкнулся с высокой инфляцией и нарушением логистических цепочек.

«Европейская экономика столкнулась с глобальным нарушением цепочек поставок: основания для этого сложились еще в пандемию, а события последнего года все только осложнили. Для выстраивания новых торгово-экономических связей нужно время, это может занять несколько лет. А пока ЕС, еврозона и отдельные страны Старого Света сталкиваются с непомерной инфляцией и проблемами на рынке труда, что ухудшает уровень жизни населения», — отметил эксперт.

Он добавил, что качество жизни в крупнейших странах ЕС уже просела практически вдвое, и в дальнейшем политическая риторика все отчетливее будет отличаться от настроения европейских бизнесменов.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что представители G7 обсуждают возможность введения «почти полного» запрета на экспорт товаров в Россию.