Трамп увеличил отрыв от своего основного конкурента в Республиканской партии

Бывший президент США Дональд Трамп уверенно лидирует среди возможных претендентов на место кандидата в главы государства от Республиканской партии на выборах 2024 года, пишет Wall Street Journal. Согласно опросу издания, в частности, политик увеличил отрыв от своего основного конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса.

Как отмечается, в пользу Трампа высказались 51% сторонников и членов Республиканской партии, а за Десантиса готовы отдать свой голос лишь 38% респондентов. WSJ указывает, что разрыв между кандидатами достиг 13%.

При этом издание подчеркивает, что в декабре 2022 года опросы рисовали иную картину. Десантис, напротив, обходил Трампа с 14% разрывом в гипотетическом противостоянии двух политиков за место кандидата в президенты от республиканцев.

Ранее СМИ сообщили, что рост рейтингов Трампа играет на руку действующему президенту США Джо Байдену. Как отмечалось, у Республиканской партии есть все шансы победить нынешнего главу Белого дома на выборах, если только они откажутся от Трампа в качестве кандидата.