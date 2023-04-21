РИА Новости: Германия инициировала сокращение дипломатического присутствия РФ в стране

Германия инициировала новое сокращение российского дипломатического присутствия в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в Министерстве иностранных дел РФ.

По оценке информированного источника, такими действиями власти Германии продолжают придерживаться пути негативной эскалации в «непростых двусторонних взаимоотношениях».

В свою очередь, Российская Федерация не оставит это без последствий, пообещали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее источник, знакомый с ситуацией заявил, что трех сотрудников генконсульства Германии в Санкт-Петербурге вышлют из России.

До этого издание Focus сообщало, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине. Однако позднее представитель МИД Германии Андреа Зассе не подтвердила сообщения о якобы готовящейся высылке.