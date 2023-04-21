Вице-премьер Великобритании Рааб подал в отставку после обвинений в буллинге

Вице-премьер Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб подал в отставку по итогам расследования жалоб на его агрессивное отношение к подчинённым.

«Я пишу, чтобы сообщить, что подаю в отставку после получения отчёта, появившегося в результате расследования королевского адвоката Эдама Толли. Я призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если оно выявит какие-либо свидетельства тиранического поведения», — цитирует Life.ru Рааба.

При этом политик считает, что в расследовании учитывалось только два обвинительных заявления, а остальные были проигнорированы. По мнению Рааба, его дело создаёт опасный прецедент для правительства. Он принёс извинения за «непреднамеренный стресс», который мог вызвать у кого-то, и заявил, что продолжит поддерживать премьера Риши Сунака.