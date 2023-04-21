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Политолог Дудаков: письмо конгрессменов США может приблизить конец украинского проекта Байдена

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Depositphotos

Письмо членов конгресса США может стать «началом конца» для украинского проекта нынешнего американского лидера Джо Байдена, заявил в интервью ФАН политолог-американист Малек Дудаков. Ранее группа из 19 республиканцев направила совместное обращение к президенту Соединенных Штатов, в котором призвала прекратить помощь Киеву в том объеме, в каком она оказывалась до сих пор. По мнению эксперта, несмотря на небольшую численность, парламентарии способны создать большие трудности Белому дому.

«Дело в том, что все 19 американских законодателей, которые подписали вот это письмо к Байдену, и так на протяжении последних месяцев критиковали все большее вовлечение Америки в украинский кризис. То есть, это все «знакомые лица», и их количество в Конгрессе, увы, сильно не выросло. Тем не менее, их все-таки немало, и они вполне могут повлиять, в первую очередь, на согласование будущих украинских бюджетов», — пояснил Дудаков.

Он напомнил, что нынешние американские бюджеты, адресованные Украине, были утверждены еще в декабре 2022-го. По его словам, они закончатся примерно к сентябрю и администрации Байдена придется вновь согласовывать с конгрессом новые суммы.

Ранее сообщалось, что власти США выделят $20 млн на усиление контроля за использованием правительством Украины средств, которые Вашингтон выделяет Киеву из бюджета.

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