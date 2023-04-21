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МИД КНР выразил протест из-за подношения премьера Японии Кисиды храму Ясукуни

МИД Китая выразил протест на фоне ритуального подношения премьер-министра Японии Фумио Кисиды храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за императора, в том числе военных преступников, казнённых по итогам Токийского процесса (1946–1948). Об этом сказал на брифинге официальный представитель министерства Ван Вэньбинь.

«Китайская сторона выражает решительный протест в связи с негативными действиями Японии, связанными с храмом Ясукуни, и уже сделала японской стороне представление», — приводит слова дипломата Life.ru.

Вэньбинь добавил, что Китай призывает Японию полностью порвать с милитаристским прошлым и добиться доверия соседних стран в Азии и всего мирового сообщества.

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