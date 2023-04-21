Путин обсудил с Совбезом РФ допмеры по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях

Президент РФ Владимир Путин провел заседание с членами Совета безопасности РФ по предотвращению правонарушений в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал тему собрания чрезвычайно важной и отметил, что в Совбезе договорились работать на плановой основе по таким вопросам.

На заседании министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил соответствущий доклад.

Ранее руководитель организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Виктор Свечинов заявил, что две-три нападавших на образовательные учреждения имели психические отклонения, а половина преступников являлись невменяемыми.

Он подчеркнул, что каждый учитель должен уделять особое внимание выявлению этих людей и знать, как действовать в таких случаях.

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что за последние пять лет сотрудники правоохранительных органов пресекли 50 нападений на школы.