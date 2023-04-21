В Совфеде указали на провал США в создании антироссийской санкционной коалиции вне Запада

Власти США пытаются заставить страны, которые не относятся к Западу, присоединиться к санкциям против России, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что вне западного мира эти попытки идут не слишком хорошо.

«Вашингтон продолжает свои усилия по принуждению стран незападного мира к санкциям против России. Впрочем, не слишком успешно. Пока удалось угрозами принудить к этому Коста-Рику (единственную в Латинской Америке страну), а также Боснию-Герцеговину», — написал Пушков.

Как указал сенатор, США удалось в результате принуждения добиться подключения к санкциям против России еще Албании и Бангладеша. Он также подчеркнул, что несмотря на это, в целом за пределами Запада создание антироссийской санкционной коалиции провалилось.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти западных стран надоели постоянными требованиями ввести санкции в отношении России.