В МИД РФ назвали «отпиской» ответ генсека ООН Гутерриша на запрос по ситуации с УПЦ

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу ситуации с положением Украинской православной церкви (УПЦ) был «формальной отпиской». Заявление было сделано дипломатом в эфире RT.

«Мы призвали международное сообщество обратить внимание на этот произвол, осуществляемый киевским режимом. Наш министр направил письмо генеральному секретарю ООН, но, к сожалению, ответ от него был всего лишь формальной отпиской, не более того», — рассказал Галузин.

21 апреля в УПЦ сообщили о содержании правозащитницы Виктории Кохановской, принимавшей активное участие в акциях протеста против захвата помещений заповедника «Киево-Печеская лавра» и присутствовавшей в 39-м корпусе лавры в момент обнаружения там запертых людей.