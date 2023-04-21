В Кремле пообещали ответить на разрыв земельного договора с посольством в Киеве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на решение Киева о разрыве арендного договора участка земли, где находится здание российского посольства.

«Здесь тоже есть земля, под посольством Украины», — сказал он.

Песков пообещал предпринять соответствующие меры в ответ на действия киевских властей

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Горсовет разорвал договор аренды земли под зданием российского посольства и потребовал от властей страны его национализации. При этом само посольство вместе со всеми консульствами РФ на Украине закрыто с 22 февраля. Здание посольства принадлежит России по Венской конвенции, участником которой является и Украина, помещения дипучреждения являются неприкосновенными.

В августе украинское правительство утвердило указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов собственности РФ на территории Украины.