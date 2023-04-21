В Кремле отреагировали на обсуждение G7 антироссийских санкций

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле самым тщательным образом отслеживают ситуацию с введением «Большой семеркой» и странами Запада новых ограничений в отношении РФ.

«Мы отдаем себе отчет, что и США, и страны Евросоюза активно раздумывают над дополнительными санкциями», — указал он.

Песков призвал не забывать, что еще ни одно государство в мире не сталкивалось с таким количеством рестрикций, как Россия.

Представитель Кремля отметил, что страна адаптируется и развивается в режиме новых условий, а также учитывает все те опасности, которые скрываются за помыслами оппонентов.

«Нынешние санкции и новые дополнительные шаги <...> будут бить и по мировой экономике», — заявил он, добавив, что это приведет к нарастанию тенденций всемирного экономического кризиса.

Ранее стало известно, что страны G7 продолжат блокировать российские активы до завершения конфликта на Украине.

Позднее Bloomberg сообщил, что союзники Украины из G7 и ЕС обсуждают возможность введения полного запрета на экспорт товаров в Россию.