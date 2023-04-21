МИД РФ: новости о грядущем наступлении Киева подтверждают вовлеченность Запада в конфликт

В Министерстве иностранных дел России заявили, что информация о грядущем контрнаступлении Киева на фронте подтверждает вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

«Англосаксы открыто говорят о грядущем украинском контрнаступлении. Даже называют сроки его начала. Все это подтверждает их непосредственную вовлеченность в конфликт и участие в планировании войсковых операций», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев не сможет наступать в ближайшие две недели из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, в настоящее время из-за погоды не возможна полноценная аэроразведка, а из-за распутицы — использование тяжелой бронетехники.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже ведут контрнаступление — оно идет в Донбассе на четырех направлениях. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, почему действия украинских войск пока нельзя считать наступлением.