Вице-премьер Британии Доминик Рааб подал в отставку из-за обвинений в буллинге

Британский вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб подал в отставку после обвинений в том, что он издевался над сотрудниками, работая в разных ведомствах. Свое заявление об уходе с поста Рааб разместил в Twitter.

Он отметил, что информация о жалобах на буллинг с его стороны подтвердились. При этом Рааб не согласился с выводами расследования, назвав их «ошибочными» и заявил, что это дело создало опасный прецедент. Однако он заверил, что по-прежнему поддерживает правительство и премьер-министра Риши Сунака.

Как пишет Sky News, обвинения в отношении Рааба появились еще в ноябре. Бывшие сотрудники утверждали, что он создал «культуру страха» в их отделах. Он отверг обвинения и потребовал провести расследование в отношении себя.

26 февраля Рааб пообещал уйти в отставку при подтверждении обвинений в буллинге.

Газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве писала, что уже не менее 24 британских госслужащих подали жалобы на вице-премьера и министра юстиции Соединенного Королевства Доминика Рааба из-за его агрессивного поведения. По информации издания, некоторые из тех, кто подал жалобы, указывали в своих заявлениях, что в результате предполагаемого поведения Рааба чувствовали себя физически плохо перед собраниями, плакали. При этом в одном из них говорится, что обращение вице-премьера якобы вызвало у подчиненного суицидальные мысли.