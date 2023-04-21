В МИД Китая заявили, что никто не имеет права вмешиваться в отношения Пекина и Москвы

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения России и Китая. В ходе брифинга он отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина не нацелено на третьи страны, передает ТАСС.

«Китай и Россия всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, мы выработали новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Никакое государство не имеет права вмешиваться», — сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он назвал проявлением двойных стандартов и «подливанием масла в огонь» заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что «безграничное» партнерство Китая с Россией указывает на то, что он несерьезно относится к прекращению конфликта на Украине.

Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган ранее заявил, что китайская сторона в вопросе конфликта на Украине не подливает масло в огонь, однако отстаивает справедливость и выступает за переговоры и разрядку ситуации.

18 апреля министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу во время визита в Москву заявил, что КНР твердо намеревается усилить стратегическое взаимодействие с Россией.