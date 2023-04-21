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Глава Минобороны ФРГ Писториус считает допустимыми ограниченные удары ВСУ по территории РФ

Министр обороны ФРГ Писториус считает нормальными удары ВСУ по территории России

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что ограниченные удары Украины по территории России являются приемлемой тактикой Киева. Об этом он заявил в эфире немецкой телекомпании ZDF.

Он отметил, что это «абсолютно нормально», что «атакуемая сторона входит на вражескую территорию, например, чтобы перерезать пути снабжения».
«До тех пор, пока не будут атакованы города, мирные жители, гражданские территории, нам обязательно придется смириться с этим. Неохотно, но так должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения», — отметил министр.

При этом он отметил, что Запад, принимая решения о поставках оружия Киеву, должен иметь в виду, «как идет эта война». «Если Украина потребует определенные типы бомб, которые запрещены во всем мире, мы должны сказать нет», — подчеркнул Писториус.

Ранее некоторые украинские официальные лица призывали к использованию кассетных боеприпасов и фосфорно-зажигательного оружия.

В марте Украина попросила США поставить ей кассетные авиационные боеприпасы МК-20, части которых в Киеве хотят сбрасывать с дронов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявлял, что Украина имеет право на удары по территории России и такие действия не нарушают никаких соглашений с поддерживающими ее странами. Он также отметил, что не слишком обеспокоен тем, что такие атаки могут привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией, потому что «Россия очень быстро проиграет такую войну, и Кремль это знает».

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