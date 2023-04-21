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«Невские новости»: из России вышлют трех сотрудников генконсульства Германии в Петербурге

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Трех сотрудников генконсульства Германии в Санкт-Петербурге вышлют из России, сообщил источник, знакомый с ситуацией, «Невским новостям».

По данным издания, причиной экстренной высылки стали ответные меры на недружественные действия Германии. Покинуть пределы страны дипломаты, в числе которых вице-консул, обязаны до 3 мая.

Ранее издание Focus сообщало, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине. По его данным, органы безопасности ФРГ сочли, что дипломаты из России могут использовать свой дипломатический иммунитет «для незаконной вербовки немецких осведомителей из политики, бизнеса, науки и вооруженных сил» с целью «диверсионных или дезинформационных операций». В ответ на это источник в российском дипведомстве сообщал ТАСС, что Россия подготовила жесткий ответ на шаги, планируемые Германией по высылке дипломатов, и главе Министерства иностранных дел Германии «он понравится».

Однако позднее представитель МИД Германии Андреа Зассе не подтвердила сообщения о якобы готовящейся высылке. Она отметила, что Берлин «на данный момент не рассматривает высылку российских дипломатов».

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