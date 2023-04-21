В Европарламенте подняли вопрос о финансировании строительства «заграждения» на границе Польши и России

Депутат Европарламента от Франции Доминик Бильд подняла вопрос о финансировании работ по созданию «электронного заграждения» на границе Польши и России в районе Калининграда, передает RT со ссылкой на соответствующее обращение парламентария к Еврокомиссии. Она напомнила, что в февральских публикациях СМИ рассказывали о таком намерении польских властей, обусловленных опасениями возможного увеличения в будущем потока мигрантов. «Барьер» должен был охватить около 200 км границы и включить в себя систему камер и датчиков.

«Каким образом Еврокомиссия намерена сотрудничать с третьими странами в целях пресечения незаконного трафика мигрантов?», — поинтересовалась евродепутат.

Она также напомнила, что подобные меры активно реализуются и в других странах ЕС. В качестве примера она привела Венгрию, которая установила ограждения вдоль участков границ с Сербией и Хорватией.

Ранее Литва выразила решительный протест Белоруссии из-за систематических нарушений границы.