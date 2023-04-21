Bloomberg: совершивших подрыв «Северных потоков» дайверов сопровождал подводный аппарат

При установке заряда на трубопровод «Северных потоков» дайверов-диверсантов сопровождал подводный аппарат. Такое мнение высказал для Bloomberg один из опытных дайверов военно-морского флота Дании, оставшийся анонимным.

По его мнению, «тот, кто осуществил диверсию, имел доступ к быстрому автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы». Отмечается, что вес взрывчатки, установленной на трубопроводы, составил десятки, если не сотни кг. Длительность операции по установке взрывчатки и эвакуации диверсантов оценивают в несколько часов, и провести ее без сопровождения, по мнению экспертов, было бы невозможно.

В материале издания говорится, что в водах Балтийского моря до сих пор находится около 100 тыс. мин и контейнеров с горчичным газом времен Первой мировой войны. В этих условиях, сообщил источник агентства, обнаружение трубопроводов без точных координат или технологий слежения, а затем транспортировка и установка взрывчатых веществ были бы «сложной задачей для дайверов-диверсантов».

Ранее сенатор Алексей Пушков указал на блокировку статьи об участии США в подрыве «Северных потоков».