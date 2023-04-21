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ЕР: отслуживший в зоне СВО депутат Госдумы Сокол хочет участвовать в выборах главы Хакасии

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er.ru

Штаб «Единой России» в Хакасии сообщил РИА Новости, что депутат Государственной думы Сергей Сокол, который вернулся в Хакасию после службы в зоне проведения спецоперации на Украине, заявил о своем намерении принять участие в выборах главы региона.

«Сергей Михайлович заявлял, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики Хакасия», — отметили в штабе.

Собеседник агентства подчеркнул, что Сокол рассчитывает на победу.

Ранее стало известно, что Сергей Сокол вернулся в Хакасию, после того как отслужил добровольцем в зоне проведения специальной военной операции.

7 октября 2022 года депутат Государственной думы от Хакасии Сергей Сокол отправился добровольцем в зону спецоперации. Парламентарий стал участником подразделения БАРС «Каскад», в которое вошли депутаты нижней палаты парламента России, а также заксобраний регионального уровня. Подразделением БАРС «Каскад» командует Дмитрий Саблин, заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне («Единая Россия») и лидер «Боевого Братства».

Ранее Сокол занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, являлся спикером заксобрания Иркутской области. В 2020 году стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии.

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