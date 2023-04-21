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В Крыму заявили, что проверят нардепов Украины на владение собственностью на полуострове

Константинов: в Крыму проверят украинских нардепов на наличие крымских активов

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

В Крыму заявили, что проверят нардепов Украины на владение собственностью на полуострове, сообщает РИА Новости.

«Мы проверим депутатов Верховной рады Украины на наличие у них крымских активов. В случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации», — заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он пояснил, что украинские политики и бизнесмены активно скупали недвижимость и имущество в Крыму, затем переписывая его на родственников и доверенных лиц для сокрытия и сохранения контроля за имуществом.

Ранее стало известно, что власти Крыма расширят список имущества украинских олигархов, которое будет национализировано на полуострове.

Константинов пообещал, что обновленный список представят в ближайшее время. Однако публично называть объекты чиновники не могут до тех пор, пока соответствующая комиссия не предоставит конкретные документы.

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