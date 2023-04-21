Партия из правящей в Японии коалиции призвала не торопиться с поставкой Украине оружия

Центристская партия «Комэйто», которая как младший партнер входит в коалиционное правительство Японии, призвала не торопиться с поставкой Украине оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря партии Кэйити Исии.

Отмечается, что за пересмотр положений о поставках оружия выступает Либерально-демократической партия, старший партнер «Комэйто» по коалиции.

Законодательно Япония ограничена в возможностях поставок вооружений — в данный момент японские силы самообороны могут передать вооружение и военные технологии только ближайшим союзникам.

Либерально-демократическая партия предлагает расширить возможности по передаче вооружений, чтобы включить в возможный список танки, ракеты и другое тяжелое оружие. «Комэйто», которая официально придерживается пацифистских позиций, относится к такой инициативе настороженно.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро подтвердил отказ поставлять оружие Украине после переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.