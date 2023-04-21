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Президент Вучич назвал НАТО угрозой для Сербии

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Florion Goga/Reuters

Запад призывает Белград вступить в Североатлантический альянс и пугает Россией, но угрозу представляет именно НАТО, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.

Сербия придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента от 2007 года.

«Мы не можем войти в НАТО, потому что альянс создал угрозу для нас», — сказал Вучич.

Кроме того, он напомнил, что 23 апреля исполняется 24 года с даты авиаудара альянса по зданию Радио и телевидения Сербии, при котором погибли 16 его сотрудников.

В конце марта в Минздраве Сербии назвали бесчеловечным экспериментом над Балканами бомбардировки НАТО.

Ранее Вучич призвал НАТО ответить за бомбардировки Югославии в 1999 году. Он отметил, что за время натовской агрессии погибли 2,5 тыс. человек, в том числе 79 детей. Среди жертв были как мирные жители, так и солдаты с полицейскими.

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