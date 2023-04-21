Руководство Никарагуа поздравило Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы

Власти Никарагуа направили поздравление президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю, переизбранному на этот пост Национальной ассамблеей народной власти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента страны Росарио Мурильо.

«С большой радостью мы узнали о вашем переизбрании на пост президента этого братского и героического народа. Мы посылаем вам всю нашу любовь, уважение и восхищение, желаем дорогому народу всего наилучшего в эпоху зарождения нового мира, который мы должны продолжать строить вместе», — отмечается в заявлении.

За переизбрание Диас-Канеля на пост президента Кубы 20 апреля проголосовали 459 депутатов из 462.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял, что ответственность за конфликт на Украине в полном объеме несут США. Он считает, что американское правительство исказило первопричину конфликта и за счет своей огромной медийной силы возбудило чувство презрения к Российской Федерации. Кубинский лидер считает, что Вашингтон поставил Москву перед ситуацией, когда надо было защищать безопасность государства.