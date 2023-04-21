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Пушков предупредил об опасности для экономики США в случае сохранения отношений с Тайванем

Сенатор Пушков: США придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Заявление министра финансов США Джанет Йеллен о неготовности к полному разрыву с КНР говорит лишь о том, что Соединенным Штатам Америки придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что логика сохранения американской гегемонии должна в конце концов столкнуть США и КНР.

Однако экономическая зависимость, по словам сенатора, работает против разрыва между этими государствами. Пушков также назвал слова Йеллен о КНР «важным сигналом» из США.

«Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то <...> экономикой», — добавил он.

Ранее в конгрессе США предупредили о риске начала третьей мировой войны из-за Тайваня.

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