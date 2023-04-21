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Посольство РФ: США молчат о реальных выгодоприобретателях украинской части зерновой сделки

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Igor Tkachenko/Reuters

Посольство России в Вашингтоне заявило, что, обвиняя Москву в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, Соединенные Штаты не говорят о настоящих выгодоприобретателях «украинской части» зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство.

«Обвиняя нас в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, Соединенные Штаты продолжают замалчивать информацию о реальных выгодоприобретателях «украинской части» агродоговоренностей», — отметили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что Российская Федерация является надежным поставщиком агротоваров, она планирует продолжать исполнять обязательства по имеющимся соглашениям, а также оставаться открытой к расширению сотрудничества на продовольственном направлении.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в Москве не понимают, каким образом в Организации Объединенных Наций стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки.

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