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Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

Экс-президент США Трамп призвал мировое сообщество полностью отказаться от ядерного оружия

Экс-президент США Дональд Трамп во время своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в Youtube призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия.

«Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия», — сказал Трамп.

По его мнению, это очень важная задача и он готов был бы ей заняться.

«Я говорил об этом с [президентом России Владимиром] Путиным, и ему идея понравилась», — добавил бывший глава государства.

В начале апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам нужно в течение некоторого времени собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить».

Ранее отставной подполковник ВВС США Уильям Астор указал, что власти США готовы на все ради удержания ядерного лидерства и тянут мир к глобальной катастрофе.

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