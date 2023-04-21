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Президент Колумбии Петро обсудил с Байденом снятие санкций с Венесуэлы до выборов

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Chepa Beltran/Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро обсудил с президентом США Джо Байденом снятие санкций с Венесуэлы до выборов, сообщает ТАСС.

«Я предложил, чтобы по итогам обсуждений, которые пройдут на следующей неделе, и последующих переговоров в Мехико процесс шел по двум рельсам. Первый рельс — это график избирательного процесса в Венесуэле с гарантиями и возвращение страны в межамериканскую систему по правам человека. По другому рельсу должно двигаться постепенное и нарастающее снятие санкций», — заявил Петро.

Он пояснил, что снятие санкций необходимо для того, чтобы народ Венесуэлы выбирал будущее без давления извне.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро подтвердил отказ поставлять оружие Украине после переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Петро отметил, что Байден предлагал ему направить на Украину оружие российского производства, проданное колумбийской армии — в частности, боевые вертолеты.

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