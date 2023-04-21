Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын очень хитрый и безжалостный

Лидер КНДР Ким Чен Ын – хитрый и безжалостный человек, заявил бывший президент США Дональд Трамп во время своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в Youtube.

«Очень умный, очень хитрый и очень безжалостный», — сказал Трамп о лидере КНДР.

Трамп отметил, что Ким Чен Ын, благодаря своему уму, смог установить контроль над людьми и военными в своей стране.

На просьбу ведущих описать лидера КНДР одним словом, Трамп заявил, что тот «интересный» человек.

Ранее Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми.