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Президент Сербии Вучич заявил, что конфликт на Украине полностью проявил лицемерие Запада

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что конфликт на Украине полностью проявил лицемерие Запада, сообщает телеканал «ТВ Прва».

В среду Белград посетил глава Министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. За закрытыми дверями он провел встречу с Вучичем. По итогам беседы глава Сербии указал, что Белград не собирается поддерживать антироссийские западные санкции из-за своей позиции военного нейтралитета.

«Он сказал мне, что война все изменила. Да, так и есть, изменилось многое, и мы поняли, какое лицемерие было со стороны всех вас [Запада — «Газета.Ru»]», — заявил Вучич.

Сербский президент добавил, что Запад теперь угрожает Сербии, несмотря на соблюдение страной Устава ООН и международного права.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти западных стран надоели постоянными требованиями ввести санкции в отношении России.

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