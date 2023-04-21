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Лавров заявил, что США объявили крестовый поход против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Вашингтона практически отсутствуют какие-либо отношения, за исключением контактов по необходимости.

В ходе брифинга по итогам визита на Кубу Лавров, говоря о российско-американских отношениях, отметил, что РФ и Соединенные Штаты только по необходимости обсуждают те или иные проблемы, которые возникают в деятельности посольств.

Он также добавил, что «США злоупотребляют своим положением, в частности, в качестве принимающей страны-хозяйки ООН».

По словам Лаврова, которые приводит Общественная служба новостей, уже всем известно, что Вашингтон объявил «крестовый поход» против России, ее законных интересов, против русских традиций и культуры, избрав в качестве «боевого наконечника» киевский нацистский режима и продолжает накачивать Киев новыми системами вооружений.

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