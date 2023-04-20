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Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при взрыве в Белгороде

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва в городе пострадали два человека. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, одну женщину доставили с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести в городскую больницу №2, другая отказалась от госпитализации, помощь ей оказали на месте.

Гладков сообщил, что при обследовании территории обнаружили разрушения в четырех квартирах многоквартирного дома на улице Шаландина. Всех жителей этих квартир временно расселят в гостинице. Также взрывом повреждены четыре автомобиля, уточнил глава региона.

В связи с ЧП создан информационный штаб, на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Важно скорее обследовать место происшествия и восстановить движение транспорта на одной из главных дорог города, подчеркнул Гладков.

Судя по камерам видеонаблюдения, взрыв произошел в 21:58. После взрыва на дороге осталась воронка диаметром 20 м.

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