Politico: утечка документов Пентагона не уменьшила решимость США и союзников помогать Киеву

Утечка секретных военных документов не поколебала решимость США и их союзников по НАТО помогать Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных представителей Пентагона и источники в Европе.

Один из высокопоставленных служащих Минобороны США сообщил, что роль главы ведомства Ллойда Остина как руководителя контактной группы стран Запада по вопросам обороны Украины на фоне утечки не осложнилась. Собеседник издания утверждает, что шеф Пентагона по-прежнему настроен решительно, и сильно сосредоточен на том, что необходимо сделать.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты со стороны союзников и партнеров видят только «абсолютную твердость и решимость продолжать этим заниматься», то есть поддерживать Украину в военном плане.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что попавшие в сеть секретные документы Пентагона отчасти не соответствуют действительности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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