Белый дом: Байден обсудил с Макроном его визит в Китай и конфликт на Украине

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном его визит в Китай, а также конфликт на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Белого дома отмечается, что Байден и Макрон обсудили недавнюю поездку президента Франции в КНР, а также продолжаемую работу над продвижением процветания, безопасности и общих ценностей для миропорядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Байден провел телефонный разговор с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, в рамках которого они подтвердили решимость продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, параллельно вводя все новые санкции против российской стороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.