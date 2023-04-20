Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белый дом: Байден обсудил с Макроном его визит в Китай и конфликт на Украине

close
100%
Andrew Harnik/AP

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном его визит в Китай, а также конфликт на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Белого дома отмечается, что Байден и Макрон обсудили недавнюю поездку президента Франции в КНР, а также продолжаемую работу над продвижением процветания, безопасности и общих ценностей для миропорядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Байден провел телефонный разговор с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, в рамках которого они подтвердили решимость продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, параллельно вводя все новые санкции против российской стороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях