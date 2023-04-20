Белый дом: США не поддерживают ни одну из сторон конфликта в Судане

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не оказывают поддержку ни одной из сторон конфликта в Судане. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности в этой африканской стране значительно ухудшилась. По словам представителя Белого дома, США провели контакты с обеими сторонами конфликта в Судане и донесли до них, что «насилие должно прекратиться немедленно».

Ранее Кирби сообщил, что Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения по поводу эвакуации американского посольства в Хартуме, однако намерены разместить неподалеку своих военных на случай такой необходимости.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил, что автомобили американского посольства в столице Судана — Хартуме — попали под обстрел 17 апреля.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.